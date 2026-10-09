Bakan Uraloğlu yeni metro için tarih verdi: Şehrin bir ucundan diğerine gidecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım sorunlarının azaltılması için metro ağının 1000 kilometreye çıkarılması gerektiğini söyledi. Kentte devam eden ve planlanan metro projelerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu hattı için de tarih açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde ulaşım yatırımları ve devam eden projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zirvenin açılış konuşmalarının ardından özel oturumda soruları yanıtlayan Uraloğlu, İstanbul'daki metro yatırımlarından uluslararası ulaşım koridorlarına, demir yolu projelerinden İstanbul Havalimanı'nın kapasitesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul'a 600 kilometre daha metro gerekiyor
İstanbul'un ulaşım sorunlarının çözümünde metro yatırımlarının önemine değinen Uraloğlu, kentte mevcut ve yapımı devam eden hatlarla birlikte yaklaşık 400 kilometrelik metro ağı bulunduğunu belirtti.
Uraloğlu, "İstanbul'da halihazırda 380 kilometrelik, hadi yapımları devam edenleri bitmiş kabul edelim, 400 kilometrelik metro hattı var. İstanbul'a 600 kilometre daha metro lazım ki 1000 kilometreyle ulaşımdaki sorunları daha da azaltabilelim. İstanbul'un imarı ve popülasyonu değiştikçe bu rakam farklılaşabilir ama şu an 1000 kilometrelik bir metro ağı rahatlatacaktır." dedi.
İstanbul'da yeni metro projeleri
Bakanlık tarafından yürütülen metro çalışmalarına da değinen Uraloğlu, belediyelerden gelen talepler doğrultusunda bazı projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini ifade etti.
Uraloğlu, "İnsanlara 2 saatte gidecekleri yeri 15 dakikada gitme imkanı sunduğumuz zaman daha rahat olacaktır. Biz Bakanlık olarak şu anda Çamlıca Camisi, Bosna Bulvarı oradan Ümraniyespor'a kadar giden yaklaşık 10 kilometrelik yapım çalışmalarını yürütüyoruz. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde Ümraniye'den Beykoz'a kadar giden yaklaşık 16-19 kilometre civarında bir metroyu da Bakanlık olarak biz belediyelerin ve Valiliğin talebi üzerine, Cumhurbaşkanımızın onayını aldık ve onu yapmış olacağız." diye konuştu.
Ankara'daki metro yatırımlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Uraloğlu, Bakanlığa ulaşan bir talep bulunmadığını ve kentte Bakanlık tarafından sürdürülen herhangi bir metro çalışmasının olmadığını bildirdi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu için tarih verdi
İstanbul'un demir yolu ulaşımında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Marmaray'da günlük yaklaşık 300 tren seferiyle 600 ila 700 bin yolcunun taşındığını söyledi. Hatta 4-5 saatlik süre içerisinde bakım çalışmalarının gerçekleştirildiğini ve yük trenlerinin geçişine imkan sağlandığını belirtti.
Gebze'den başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Halkalı'ya ulaşacak yeni demir yolu projesine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek yaklaşık 120 kilometre demir yolu hattının tekliflerini 14 Ekim'de alacağız. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir proje. Dünya Bankası liderliğinde birçok finansman kurumunun desteklediği bir proje. Önümüzdeki sene bu projeye başlamış olacağız." açıklamasında bulundu.
Uraloğlu, ulaşım yatırımlarının yalnızca taşımacılığa hizmet etmediğini, aynı zamanda ekonomik gelişimi de desteklediğini belirtti.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamlanmasının ardından güzergah çevresinde 12 organize sanayi bölgesi kurulduğunu hatırlatan Uraloğlu, ulaşım hatlarının aynı zamanda birer gelişme koridoru olduğunu vurguladı.
Kalkınma Yolu ve Orta Koridor'un önemine dikkat çekti
Uluslararası ulaşım güzergahlarını da değerlendiren Uraloğlu, yakın coğrafyada yaşanan savaş ve çatışmaların sona ermesini temenni etti. Tarih boyunca gıda, su, ulaşım ve ticaret yollarının savaşların temel nedenleri arasında bulunduğunu belirten Uraloğlu, ticaret koridorlarının stratejik önemine işaret etti.
Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmış olması halinde Hürmüz Boğazı'nın küresel gündemde bu ölçüde yer almayacağını savunan Uraloğlu, Süveyş Kanalı'nda geçmişte yaşanan kapanmaların da alternatif güzergahların önemini gösterdiğini söyledi.
Basra Körfezi'nden başlayacak Kalkınma Yolu'nun Irak üzerinden Türkiye'ye ulaşacağını belirten Uraloğlu, "Türkiye tarafında da 2 bin 100 kilometreye yakın bir güzergah var. İlk etapta Ovaköy'le bizim Şanlıurfa arasına yeni bir demir yolu Gaziantep'e kadar yapmamız gerekir." dedi.
Projenin Irak'taki yaklaşık 1200 kilometrelik bölümünün petrol karşılığında Türk müteahhitler tarafından yapılmasına yönelik anlaşmaya varıldığını aktaran Uraloğlu, finansman, yapım ve işletme süreçlerine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
Çin'den Londra'ya ulaşım süresi 14 güne düşebilir
Orta Koridor'un Avrupa'ya uzanan önemli ticaret güzergahlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, Çin'den hareket eden bir trenin Londra'ya mevcut koşullarda 18 günde ulaştığını söyledi. Hattaki iyileştirmelerin tamamlanmasıyla bu sürenin 14 güne kadar indirilebileceğini ifade etti.
Demir yolu taşımacılığının karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Uraloğlu, modern Hicaz Demiryolu projesi için de görüşmeler yürütüldüğünü ve bazı konularda mutabakat sağlandığını bildirdi.