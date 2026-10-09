Bakan Uraloğlu yeni metro için tarih verdi: Şehrin bir ucundan diğerine gidecek

Uraloğlu, "İnsanlara 2 saatte gidecekleri yeri 15 dakikada gitme imkanı sunduğumuz zaman daha rahat olacaktır. Biz Bakanlık olarak şu anda Çamlıca Camisi, Bosna Bulvarı oradan Ümraniyespor'a kadar giden yaklaşık 10 kilometrelik yapım çalışmalarını yürütüyoruz. Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde Ümraniye'den Beykoz'a kadar giden yaklaşık 16-19 kilometre civarında bir metroyu da Bakanlık olarak biz belediyelerin ve Valiliğin talebi üzerine, Cumhurbaşkanımızın onayını aldık ve onu yapmış olacağız." diye konuştu.