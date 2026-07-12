Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı

Dana sucuğu ve kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi

Yapılan incelemelerde dana sucuğu ve çiğ dana kıyması adıyla satışa sunulan bazı ürünlerde tek tırnaklı eti bulundu. Bazı sucuklarda deri dokusu ile kanatlı eti tespit edilirken, piliç salamda mekanik ayrılmış kanatlı eti belirlendi.