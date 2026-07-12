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Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Sucuk ve kıymadan zeytinyağına, çaydan baharata kadar birçok üründe tüketiciyi şaşkına çeviren uygunsuzluklar tespit edildi. Bakanlık, aralarında günlük hayatta sık tüketilen ürünlerin de bulunduğu 15 ürünü kamuoyuna açıkladı.

Damla Kaya
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Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde tespit edilen taklit ve tağşiş ürünlerle insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı - Resim: 2

Bakanlığın 10 Temmuz tarihli güncellemesinde sucuk, salam, köfte, kıyma, lahmacun harcı, zeytinyağı, kekik ve siyah çayın da aralarında bulunduğu 15 ürün listeye alındı.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı - Resim: 3

Dana sucuğu ve kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi

Yapılan incelemelerde dana sucuğu ve çiğ dana kıyması adıyla satışa sunulan bazı ürünlerde tek tırnaklı eti bulundu. Bazı sucuklarda deri dokusu ile kanatlı eti tespit edilirken, piliç salamda mekanik ayrılmış kanatlı eti belirlendi.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı - Resim: 4

Et ürünlerindeki uygunsuzluklar bununla sınırlı kalmadı. Kuru köftede baş eti, lahmacun harcı ve kasap köftede ise taşlık gibi sakatatların kullanıldığı ortaya çıktı.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı - Resim: 5

Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldı

Bakanlığın açıkladığı listede bitkisel ürünlere ilişkin ihlaller de yer aldı. Natürel sızma zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlere tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı - Resim: 6

Denetimlerde kekikte yabancı madde bulunurken, iki farklı siyah çay ürününde gıdalarda kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi.

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı - Resim: 7

İşte güncel haliyle taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı - Resim: 8

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı - Resim: 9

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

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Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfteden 'baş', sucuktan 'kanatlı' çıktı - Resim: 10

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar

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