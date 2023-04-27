Bal ürettiler karşılığında alabalık aldılar

Vize ilçesinin Balkaya köyünde 38 yıl önce arazi satın alan Ali Çodar ve ailesi, burada arıcılık yapmaya başladı.1985 yılında Ali Çodar, gazetede okuduğu "Bilecik Bozüyük'te balık ihracatı" haberi üzerine oğulları Hasan ve Hüseyin ile arıcılığın yanı sıra balık üretimi de yapmaya karar verdi.

Yetiştirdikleri balıkların bir kısmını satan aile, damızlık balıklarla her geçen gün üretimi artırdı. Hüseyin Çodar, Giresun'dan göç ederek geldikleri Kırklareli'nde tüm zorluklara rağmen çok çalışarak başarıya ulaştıklarını söyledi.