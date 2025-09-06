Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneği: Tülütabaklar büyük ilgi gördü

Deri işçilerinin işgal yıllarında düşmanları korkutmak için koyun, keçi postu giyen, kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüm elde ettiği söyleniyor. Bu görünüşü de Tülütabak deniyor.