Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneği: Tülütabaklar büyük ilgi gördü
Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programın en dikkat çeken bölümü, kentin kurtuluş günlerinin önemli bir sembolü haline gelen geleneksel 'Tülütabak' gösterisi oldu.
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinlik ve gösterilerle kutlandı.
Törene 'Tülütabaklar'ın gösterisi damga vurdu.
Program, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.
Etkinlikler, Kuvayımilliye Meydanı'nda devam etti.
Törende en çok ilgiyi "Tülütabaklar" gördü.
Deri işçilerinin işgal yıllarında düşmanları korkutmak için koyun, keçi postu giyen, kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüm elde ettiği söyleniyor. Bu görünüşü de Tülütabak deniyor.
Tülütabak gösterileri, zamanla kentin kurtuluş günlerinin ritüeli haline geldi.
Bu yıl da düzenlenen gösterilerde bazı aileler Tülütabaklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bazı çocukların da Tülütabaklardan kaçtığı görüldü.