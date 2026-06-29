Baraj taştı, yılan istilası başladı! Her gün anons yapılıyor, panik büyüyor

"Köylü her gün ne yapacağımızı soruyor"

Köyün farklı noktalardan sıkıştığını belirten Kılıç, "Çekerek Süreyya Bey Barajı yüzde 100'ün üzerine çıktığı için köyümüzün ortasındaki caminin oraya kadar geldi. Artık Çekerek ve Kadışehri yolu da üst tarafımızı sıkıştırdı. Aşağı tarafımızı da baraj sıkıştırdı. Bu konuyla ilgili mağduriyetimiz oldu. Bir an önce yeni yerleşke alanına çıkmamız lazım. 85 dönüm için müracaatta bulunduk.