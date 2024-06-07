Bayraktar TB2 İHA Antalya'da orman yangınlarına savaş açtı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Gazipaşa’ya konuşlandırılan İHA, 23 bin feette uçarak Antalya genelindeki orman alanını gözetleyecek. Üzerinde bulunan termal sistemle yangınları daha erken fark eden İHA, yangının koordinatlarını kara ve hava ekiplerine anbean bildirerek, "Yeşil Vatan" savunmasında önemli bir görev üstlenecek.

Ülkemizde yaz aylarında artan orman yangını tehlikesine karşı mücadele çalışmalarına hız veren Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçtiğimiz yıl Gazipaşa’da önemli bir uygulamayı hayata geçirmişti. 1 | 11

2022 yılında Bakanlık tarafından Gazipaşa Havalimanı’na konuşlandırılan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), yangın sezonunda göreve başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2024 yılında da Antalya ve ilçelerindeki ormanları sabah saatlerinden gün batımına kadar gözetleyen İHA, olası yangınları üzerinde bulunan termal sistemle daha erken fark edip, orman yangınlarında müdahaleyi hızlandıracak. 2 | 11

23 bin feette uçacak, ormanları gözetleyecek Gazipaşa’da görev yapacak İHA, 24 saat uçarak, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyecek. Olası yangınlarını üzerinde bulunan teknoloji ile tespit eden İHA, yangının koordinatlarını ekiplere anbean bildirip, ekipleri harekete geçirecek. 3 | 11