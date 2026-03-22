Bayram dönüşü başladı: Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde yoğunluğa neden oldu. Özellikle İstanbul istikametinde Gerede, Bolu Dağı Tüneli ve Gümüşova Rampası gibi noktalarda trafik akıcı yoğunluk şeklinde ilerlerken, zaman zaman yavaşlamalar yaşanıyor. Ankara yönünde trafik daha rahat seyrederken, D-100 kara yolunda ulaşım normal akışında devam ediyor.
İstanbul yönünde yoğunluk arttı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde, özellikle İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bolu geçişinde Gerede, Köroğlu ve Bolu Dağı Tüneli çevresi ile Düzce'de Kaynaşlı, Üçköprü, Beyköy ve Gümüşova Rampası mevkilerinde trafik zaman zaman yavaşlıyor.
Ankara yönünde durum daha sakin
Otoyolun Ankara yönünde ise yer yer yoğunluk görülse de trafik genel olarak daha rahat ilerliyor. D-100 kara yolunda ise hem Ankara hem de İstanbul yönünde ulaşımın normal seyrinde devam ettiği bildirildi.
Bölgede jandarma, polis ve karayolları ekipleri, trafik akışının aksamaması için çalışmalarını sürdürürken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Yoğunluk artabilir
Yetkililer, günün ilerleyen saatlerinde dönüş trafiğinin daha da artmasının beklendiğini belirtti. Özellikle öğleden sonra İstanbul yönünde yoğunluğun devam etmesi öngörülüyor.