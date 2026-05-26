BAYRAM NAMAZI SAATİ: 2026 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İl il namaz vakti...
Kurban Bayramı namazı için milyonlar 81 ilde camilere akın edecek. Bayramda ilk iş cemaat namaz kılıp bayramlaşacak. Ardından kurban kesecek vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Bugün yoğun şekilde aratılan konu bayram namazı saati... Henüz bilgi sahibi olmayanların ortak sorusu "2026 Kurban Bayramı namazı saat kaçta" oluyor.
İslam Dünyası Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken her yıl dolduğu gibi bayram namazı vakitleri gündem olmuş durumda... 81 ilde vatandaşlar kendi illerindeki namaz saatini öğrenmeye çalışıyor. Herkesin sorduğu soru ise "2026 Kurban Bayramı namazı saat kaçta" şeklinde...
Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
2026 Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs sabah saatlerinde kılınacak. İl il namaz vakitleri değişiyor. İşte Diyanet'in il il belirlediği namaz saatleri...
İstanbul Bayram Namazı Saati: 06:12
Ankara Bayram Namazı Saati: 05:59
İzmir Bayram Namazı Saati: 06:25
Bursa Bayram Namazı Saati: 06:13
2026 KURBAN BAYRAMI İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?
“Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.