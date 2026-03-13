Google Haberler

Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün oldu mu?

Ramazan Bayramı'na bir hafta kaldı. Milyonlar bayramı büyük bir heyecanla bekliyor. Bayramda aile ziyaretleri yoğun şekilde yapılacak ve milyonlarca insan il ve yurt değiştirecek. 3 buçuk günlük tatilin uzatılması istenirken hükümetin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Şu sıralar yoğun şekilde gelen soru "Bayram tatili 9 gün olacak mı" şeklinde...

Son günlerin en çok araştırılan konularından biri bayram tatili... Bayram tatilinin uzatılmasını isteyen milyonlarca vatandaş da araştırma içerisinde... 9 gün tatil yapmak isteyen vatandaşlar hükümetin açıklamalarına odaklanırken sıkça "Bayram tatili 9 gün olacak mı" sorusu geliyor.

Bayram tatili 9 gün oldu mu?

12 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla Ramazan Bayramı tatil süresine dair bir açıklama yapılamadı. Birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz bir duyuru gelmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı 2026

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü

