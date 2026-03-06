Bedelli askerlik zammı yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek? Meclis'ten geçti mi?

Bedelli askerliği de kapsayan kanun teklifi Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 335 bin liradan yaklaşık 417 bin liraya yükselecek. Bedelli askerlik yapmak isteyenler konuyu yakından takip ederken son durumu sürekli araştırıyor. Şu sıra dillerden düşmeyen soru "Bedelli askerlik yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek" şeklinde...