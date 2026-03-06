Bedelli askerlik zammı yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek? Meclis'ten geçti mi?
Bedelli askerlik ile ilgili verilen kanun teklifi komisyondan geçerken gözler yine Meclis'e çevrilmiş durumda... Teklifte düzenleme olup olmayacağı merak edilirken sıklıkla "Bedelli askerlik yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek" soruları geliyor.
Bedelli askerliği de kapsayan kanun teklifi Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 335 bin liradan yaklaşık 417 bin liraya yükselecek. Bedelli askerlik yapmak isteyenler konuyu yakından takip ederken son durumu sürekli araştırıyor. Şu sıra dillerden düşmeyen soru "Bedelli askerlik yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek" şeklinde...
Bedelli askerlik zammı yürürlüğe girdi mi?
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi komisyondan geçerken henüz Meclis'e gelmedi. Teklifin bugün veya pazartesi günü Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.
Teklif TBMM Genel Kurulda onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bedelli askerlik ücreti 335 bin liradan yaklaşık 417 bin liraya yükselecek.