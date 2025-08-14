BELLİ OLDU! DGS sonuçları sorgulama linki: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları erişime açıldı
DGS sonuçları bugün ÖSYM üzerinden ilan edildi. Yaklaşık 250 bin kişi ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusunu beklerken kurumdan "2025-DGS: Sınav Sonuçları Açıklandı" açıklaması geldi. İşte sonuç sorgulama linki...
DGS sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş vardı. ÖSYM daha önce paylaştığı takvimde sonuçlar için bugünü işaret etmişti. Ve beklenen duyuru az önce geldi.
DGS sonuçları açıklandı
DSG 2025 sonuçları saat 10.00'da ilan edildi. ÖSYM'den yapılan açıklamada "20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir." denildi.
DGS 2025 sonuçları için tıklayınız
DGS tercihleri ne zaman alınacak?
DGS tercih tarihlerine ÖSYM'nin takviminde yer verilmedi. 2024'te sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmiş tercih işlemleri 18 Eylül'de başlamıştı. Aynı süreç işlediği takdirde DGS 2025 tercih işlemlerinin 22 Ağustos'ta başlaması beklenir.