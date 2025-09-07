BELLİ OLDU! KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları açıklandı
Memur adayları her yıl KPSS Lisans sınavlarında ter döküyor. Bugün yine KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı gerçekleşti. Yüz binler sınavın bitişi ile birlikte soru ve cevap anahtarına odaklandı. ÖSYM az önce yaptığı duyuru ile heyecanlı bekleyişe son verdi.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı saat 10.15'te başladı. Sınav saat 12.25'te sona erdi. Bu saatten itibaren soru ve cevap anahtarı gündem oldu. Adaylar bilgi alabilmek adına "KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırmıştı ki ÖSYM son dakika duyurusunu yaptı.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den saat 13.10'da yapılan açıklamada "7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır" dedi.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecek.