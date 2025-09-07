KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı saat 10.15'te başladı. Sınav saat 12.25'te sona erdi. Bu saatten itibaren soru ve cevap anahtarı gündem oldu. Adaylar bilgi alabilmek adına "KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırmıştı ki ÖSYM son dakika duyurusunu yaptı.