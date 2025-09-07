Google Haberler

BELLİ OLDU! KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları açıklandı

Memur adayları her yıl KPSS Lisans sınavlarında ter döküyor. Bugün yine KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı gerçekleşti. Yüz binler sınavın bitişi ile birlikte soru ve cevap anahtarına odaklandı. ÖSYM az önce yaptığı duyuru ile heyecanlı bekleyişe son verdi.

BELLİ OLDU! KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları açıklandı - Resim: 1

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı saat 10.15'te başladı. Sınav saat 12.25'te sona erdi. Bu saatten itibaren soru ve cevap anahtarı gündem oldu. Adaylar bilgi alabilmek adına "KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırmıştı ki ÖSYM son dakika duyurusunu yaptı.

1 3
BELLİ OLDU! KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları açıklandı - Resim: 2

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den saat 13.10'da yapılan açıklamada "7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır" dedi. 

2 3
BELLİ OLDU! KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları açıklandı - Resim: 3

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

3 3