 Beşiktaş'ın oyuncakları çocuklara ulaştı! O gün o anda hıçkırıklara boğulduk

Maçta tüm tribünlerden oyuncakların sahaya atıldığını aktaran Uysal, "İnanın o gün o anda hıçkırıklara boğulduk, çok duygulandık. Bugün de bu oyuncakları çocuklarımıza ileteceğiz. Dernek olarak bunları çadır kentlerde, konteyner kentlerde çocuklarımıza dağıtacağız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese, tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik" diye konuştu.

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