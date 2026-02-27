BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM sonuçları bugün açıklanıyor ve bugün gözler MEB'de... On binlerce öğrenci ve ailesi ekran başından ayrılmazken sürekli "BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Ön değerlendirme sürecini tamamlayan on binlerce öğrenci şimdi sonuçları bekliyor. MEB bugünü işaret etmişti ve heyecan bir hayli yüksek.. Duyuru gelip gelmediği sık sık kontrol edilirken "BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
BİLSEM sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM sonuçları şu dakika itibarıyla açıklanmadı. Geçen yıl sonuçlar saat 12.30'da ilan edilmişti.
BİLSEM takvimi
02-06 Mart 2026
Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
09-13 Mart 2026
Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
16-27 Mart 2026
Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
30 Mart 2026
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
06 Nisan-19 Haziran 2026
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
3 Temmuz 2026
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
6- 10 Temmuz 2026
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
13 Temmuz-24 Temmuz 2026
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
27 Temmuz- 28 Ağustos 2026
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi