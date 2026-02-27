Google Haberler

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM sonuçları bugün açıklanıyor ve bugün gözler MEB'de... On binlerce öğrenci ve ailesi ekran başından ayrılmazken sürekli "BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

Ön değerlendirme sürecini tamamlayan on binlerce öğrenci şimdi sonuçları bekliyor. MEB bugünü işaret etmişti ve heyecan bir hayli yüksek.. Duyuru gelip gelmediği sık sık kontrol edilirken "BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sonuçları şu dakika itibarıyla açıklanmadı. Geçen yıl sonuçlar saat 12.30'da ilan edilmişti.

BİLSEM takvimi

02-06 Mart 2026

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

09-13 Mart 2026

Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

16-27 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

30 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

06 Nisan-19 Haziran 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

3 Temmuz 2026

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

6- 10 Temmuz 2026

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

13 Temmuz-24 Temmuz 2026

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

27 Temmuz- 28 Ağustos 2026

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

