BİM 19-22 Mart 2024 aktüel ürün kataloğu: BİM marketlerde özel indirimli ve yeni ürünler
BİM market, 19-22 Mart tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Bu hafta BİM aktüel kataloglarında çapa makinesi, televizyon, valizler ve teknolojik ürünler olmak üzere birçok indirimli ürün yer alıyor. Ayrıca, süt, bebek bezi, ve sucuk gibi temel ihtiyaç ürünlerinde indirim var. Peki, bu hafta BİM markette neler var? İşte 19-22 Mart BİM aktüel kataloğu...
Yarım yağlı tost peyniri 269 TL
Mantı 1 kg 79,50 TL
Feast ince çıtır patates 1 kg 79,50 TL
Molfix bebek bez, 262, 50 TL
Pofu tuvalet kağıdı 32'li 125 TL
Torku toz şeker 5 kg 139 TL
Torku kakaolu tahin helvası 29,75 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL
Kumtel Sprey Mop 1.599 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL
Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL
Philips Sakal Düzeltici 479 TL
Polosmart Akıllı Saat 249 TL
Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL
Telefon / Tablet Standı 79 TL
Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL
Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL
Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL
Newton Denge Topları 149 TL