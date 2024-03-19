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  4. BİM 19-22 Mart 2024 aktüel ürün kataloğu: BİM marketlerde özel indirimli ve yeni ürünler

BİM 19-22 Mart 2024 aktüel ürün kataloğu: BİM marketlerde özel indirimli ve yeni ürünler

BİM market, 19-22 Mart tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Bu hafta BİM aktüel kataloglarında çapa makinesi, televizyon, valizler ve teknolojik ürünler olmak üzere birçok indirimli ürün yer alıyor. Ayrıca, süt, bebek bezi, ve sucuk gibi temel ihtiyaç ürünlerinde indirim var. Peki, bu hafta BİM markette neler var? İşte 19-22 Mart BİM aktüel kataloğu...

Yarım yağlı tost peyniri 269 TL

Mantı 1 kg 79,50 TL

Feast ince çıtır patates 1 kg 79,50 TL

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Molfix bebek bez, 262, 50 TL

Pofu tuvalet kağıdı 32'li 125 TL

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Torku toz şeker 5 kg 139 TL

Torku kakaolu tahin helvası 29,75 TL

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Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL

Kumtel Sprey Mop 1.599 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL

Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL

Philips Sakal Düzeltici 479 TL

Polosmart Akıllı Saat 249 TL

Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL

Telefon / Tablet Standı 79 TL

Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL

Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL

Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL

Newton Denge Topları 149 TL

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