Bina güçlendirme maliyeti ne kadar? Daire başına kaç bin lira düşüyor? Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından tüm Türkiye'de birçok vatandaş yaşadığı binanın dayanıklılığını sorgulamaya başladı.

Bina risk analizi yaptırmak için belediyelere yapılan başvurularda büyük bir artış oldu. Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, güçlendirmenin daire başına maliyetini açıkladı. 1 | 5

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrasında birçok vatandaş yaşadığı binanın dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Vatandaşlar art arda belediyelere bina inceleme başvurusunda bulunurken kentsel dönüşüm projeleri ise gündemden düşmüyor. İncelemelerin yanı sıra insanların bir kısmı ise binalarını olası bir depreme karşı nasıl güçlendirebileceğini düşünüyor. 2 | 5

Haber Global'e konuşan DEGÜDER Başkanı Türkkan, şunları söyledi: "Karbonfiber bildiğiniz bir kumaş şeklinde kolonun etrafına sarılarak epoksi ile yapıştırılarak sarılan bir malzeme demirden on kat daha güçlü malzemeler… Dolayısıyla onunla sardığınız zaman deprem sırasında bu kolonun parçalanmasını veya bundan dolayı çökmesini engellemek mümkün." 3 | 5