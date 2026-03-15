Binyamin Netanyahu saldırıda öldü mü? Netanyahu yaşıyor mu?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında hayatını kaybettiğine yönelik iddialar sosyal medyada hızla yayılıyor. Özellikle bir füzenin Netanyahu'nun evine isabet ettiği yönündeki paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, iddiaların doğru olup olmadığı merak konusu oldu. Çok sayıda kullanıcı "Netanyahu öldü mü?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Orta Doğu'da devam eden çatışmaların gölgesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldürüldüğüne yönelik iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.
Özellikle İran'ın misilleme saldırılarının ardından ortaya atılan iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırırken, İsrail Başbakanlık Ofisi de söz konusu haberleri yalanladı.
Hipersonik füze iddiası gündeme geldi
Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda, İran tarafından gerçekleştirilen misilleme saldırılarında hipersonik bir füzenin Netanyahu'nun evine isabet ettiği ve İsrail Başbakanı'nın hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bu iddialar kısa sürede farklı platformlarda yayılırken, konuya ilişkin resmi açıklama talep edildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden açıklama
İddiaların artmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'ne sosyal medyada dolaşıma giren "Netanyahu'nun öldürüldüğü" yönündeki haberler soruldu. Ofisten yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Başbakanlık Ofisi tarafından verilen yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda" ifadeleri kullanıldı.
Yapay zeka iddiası da gündeme geldi
Netanyahu'nun kısa süre önce kameralar karşısına geçtiği görüntüler de tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu görüntülerin yapay zeka ile üretildiğini öne sürdü.
Ayrıca Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısı sırasında İsrail genelinde çalan saldırı sirenlerinin toplantının yapıldığı yerde duyulmaması da iddiaların dayanaklarından biri olarak gösterildi.
Devrim Muhafızları'ndan açıklama
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun hayatta olması halinde kendisine yönelik saldırıların sürdürüleceği mesajı verildi. Açıklamada, İsrail Başbakanı'nın hedef alınmaya devam edileceği ifade edildi.
Güvenlik toplantısına katılmaması dikkat çekti
İddiaların güç kazanmasına yol açan bir diğer gelişme ise Netanyahu'nun kritik bir güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması oldu.
Söz konusu toplantıya İsrail Savunma Bakanı Israel Katz başkanlık ederken, Başbakan'ın toplantıda yer almaması dikkat çekti.
Konumuna ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin X platformunda yaptığı kısa bir paylaşımda "Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor" ifadelerine yer verildi. Ancak bu paylaşım daha sonra kaldırıldı.
Netanyahu'nun mevcut konumuna ilişkin ise resmi makamlar tarafından yeni bir bilgi paylaşılmadı.