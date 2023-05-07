Bir kent yeniden kuruluyor
Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremin üzerinden geçen 3 ay geçti. Kaydedilen görüntülerde bir yandan yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin sürdüğü, bir yandan da normalleşen hayatın devam ettiği görüldü.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremin üzerinden geçen 3 ay geçti. Kentte ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden olmuştu.
Deprem sonrası Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, ekiplerin çalışmaları hasarlı binaların yıkımı enkazlarının kaldırılmasına yönelik oldu.
Yıkım çalışmalarında görevlendirilen ekipler, iş makineleri ile depremlere ağır hasar gören ve tehlike arz ettiren binaları kontrollü şekilde yıkıyor.