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Bir kent yeniden kuruluyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremin üzerinden geçen 3 ay geçti. Kaydedilen görüntülerde bir yandan yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin sürdüğü, bir yandan da normalleşen hayatın devam ettiği görüldü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremin üzerinden geçen 3 ay geçti. Kentte ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden olmuştu.

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Deprem sonrası Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, ekiplerin çalışmaları hasarlı binaların yıkımı enkazlarının kaldırılmasına yönelik oldu.

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Yıkım çalışmalarında görevlendirilen ekipler, iş makineleri ile depremlere ağır hasar gören ve tehlike arz ettiren binaları kontrollü şekilde yıkıyor.

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