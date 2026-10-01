Bitcoin'de aylar sonra bir ilk: Yatırımcının beklediği tablo geldi
Bitcoin 84 bin 210 dolar seviyesinde işlem görürken üçüncü çeyreği yaklaşık yüzde 43'lük yükselişle tamamladı. Kripto para, böylece 2024'ün son çeyreğinden bu yana en güçlü çeyreklik performansını kaydetti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, üçüncü çeyrekte güçlü bir performansa imza atarken yeni güne 84 bin doların üzerinde başladı. Dünyanın en büyük kripto para birimi, ABD'deki düzenleyici gelişmelere ilişkin beklentilerin desteğiyle 2024'ün son çeyreğinden bu yana en güçlü çeyreklik performansını kaydetti.
Bitcoin, son olarak 84 bin 210 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para piyasalarında yatırımcıların odağında ABD tahvil getirileri, Fed'in faiz politikası ve ABD-İran gerilimi bulunuyor.
Bitcoin üçüncü çeyrekte yüzde 43'e yakın yükseldi
Bitcoin, 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 43 değer kazandı. Böylece kripto para, 2024'ün dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü çeyreklik performansını kaydetti.
Yükselişte ABD'deki kripto para düzenlemelerine ilişkin iyimserlik öne çıktı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) attığı adımlar piyasadaki olumlu beklentileri destekledi.
ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş de yatırımcıların altın ve Bitcoin gibi alternatif varlıklara yönelmesine katkı sağladı.
Bitcoin'in en büyük kurumsal sahiplerinden Strategy'nin çeyrek boyunca yeniden alımlara başlaması da fiyatları destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.
Tahvil getirileri Bitcoin'i zirveden uzaklaştırdı
Bitcoin, üçüncü çeyreği güçlü kazançla tamamlamasına rağmen eylül ayında baskıyla karşılaştı. ABD tahvil getirilerindeki sert yükseliş ve Fed'in faiz artırarak şahin bir görünüm ortaya koyması, Bitcoin'in ay içinde gördüğü sekiz aylık zirvelerden gerilemesine neden oldu.
ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,2'nin üzerinde kalırken 19 yılın zirvesine yakın seyrini sürdürdü.
ABD'de açıklanan ekonomik veriler ise ekim ayında yeni bir Fed faiz artışı beklentisini zayıflattı. Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi ağustosta beklentilerin altında kalırken yıllık enflasyonda temmuz ayına göre yavaşlama görüldü.
ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi yüzde 1,5'ten yüzde 2,2'ye revize edildi. ADP verilerine göre özel sektör istihdamı ise eylülde 90 bin kişi arttı. Ağustosta 36 bin kişilik artış kaydedilmişti.
CME FedWatch verilerine göre Fed'in ekim ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yaklaşık yüzde 51'den yüzde 37'ye geriledi.
Altcoinlerde kazanç Bitcoin'i geçti
Üçüncü çeyrekte bazı büyük altcoinlerin performansı Bitcoin'in üzerine çıktı. Ether çeyrek boyunca yaklaşık yüzde 70 değer kazanırken 2 bin 683 dolar seviyesinde işlem gördü.
XRP üçüncü çeyrekte yüzde 44,2, BNB ise yaklaşık yüzde 39 yükseldi. Cardano'nun kazancı yüzde 70'e yaklaşırken Chainlink yaklaşık yüzde 100'lük yükselişle öne çıktı.
Dogecoin de üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Kripto paralardaki güçlü üçüncü çeyrek performansına rağmen birçok dijital varlık yılbaşından bu yana negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Yatırımcıların yapay zeka temasına yönelmesi, kripto piyasasına yönelik risk iştahını sınırlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.