Bitcoin'de aylar sonra bir ilk: Yatırımcının beklediği tablo geldi

Dogecoin de üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Kripto paralardaki güçlü üçüncü çeyrek performansına rağmen birçok dijital varlık yılbaşından bu yana negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Yatırımcıların yapay zeka temasına yönelmesi, kripto piyasasına yönelik risk iştahını sınırlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.