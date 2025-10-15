Bitlis’te kartpostallık manzara: Nemrut Krater Gölü’nde renk cümbüşü

“Sonbaharda ayrıca görülmesi gereken bir yer”

Fotoğraf sanatçısı Şahin Şerefoğlu, arkadaşlarıyla birlikte bölgeyi ziyaret ederek sonbahar manzaralarını görüntüledi. Şerefoğlu, “Nemrut Dağı dünyanın ikinci büyük kalderası olmasından dolayı görülmesi gereken bir alan ama sonbaharda ayrıca görülmesi gereken bir alan. Bu bir hafta, on gün içinde yaprakların sararmasıyla inanılmaz keyif aldık” dedi.