Bitlis’te kartpostallık manzara: Nemrut Krater Gölü’nde renk cümbüşü
Bitlis’teki Nemrut Kalderası, sonbaharın tüm renkleriyle büyüleyici bir manzara sunuyor. Altın sarısı ve kızıl tonlara bürünen ağaçlar, krater gölü çevresinde adeta kartpostallık bir tablo oluşturdu.
Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içinde yer alan Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası, bu günlerde sonbaharın eşsiz renkleriyle doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.
Yeryüzü cenneti olarak nitelendirilen bölge, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oluyor. Ancak Ekim ayı itibarıyla sararan yapraklar ve kızıl tonlara bürünen ağaçlar, kalderayı adeta görsel bir şölen haline getiriyor.
Doğaseverler ve fotoğrafçılar bölgeye akın etti
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında “Mükemmeliyet Ödülü” alan Nemrut Krater Gölü, sonbahar mevsiminde yeniden ilgi odağı haline geldi.
Havadan çekilen görüntülerde göl çevresindeki ağaçların altın sarısı, turuncu ve kırmızı tonları iç içe geçerek kartpostallık kareler oluşturdu. Doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları, bu kısa süren renk cümbüşünü ölümsüzleştirmek için bölgeye akın etti.
“Sonbaharda ayrıca görülmesi gereken bir yer”
Fotoğraf sanatçısı Şahin Şerefoğlu, arkadaşlarıyla birlikte bölgeyi ziyaret ederek sonbahar manzaralarını görüntüledi. Şerefoğlu, “Nemrut Dağı dünyanın ikinci büyük kalderası olmasından dolayı görülmesi gereken bir alan ama sonbaharda ayrıca görülmesi gereken bir alan. Bu bir hafta, on gün içinde yaprakların sararmasıyla inanılmaz keyif aldık” dedi.
Doğal mirasın renk cümbüşü
Dünyanın en büyük ikinci kalderası olarak bilinen Nemrut Krater Gölü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar bacaları ve zengin bitki örtüsüyle doğa turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bölge, her yıl on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, sonbaharda sunduğu doğal renk geçişleriyle fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez durağı oluyor.