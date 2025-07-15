Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi belli oldu
Muğla Bodrum’da önceki gece kayalıklara çarpan 'Monte Carlo' isimli lüks motor yatın sahibinin kim olduğu ortaya çıktı.
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Muğla Bodrum’da Monte Carlo isimli 40,24 metrelik motor yat, önceki gece seyir halindeyken Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarpmıştı.
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Lüks motor yatın NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’a ait olduğu ortaya çıktı.
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Kaza sırasında teknede bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
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Kimsenin yara almadığı kaza sırasında Erden Timur’un teknede olmadığı öğrenildi.
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