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Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi belli oldu

Muğla Bodrum’da önceki gece kayalıklara çarpan 'Monte Carlo' isimli lüks motor yatın sahibinin kim olduğu ortaya çıktı.

Giray Topçular giray.topcular@dunya.com
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Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi belli oldu - Resim: 1

Muğla Bodrum’da Monte Carlo isimli 40,24 metrelik motor yat, önceki gece seyir halindeyken Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarpmıştı.

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Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi belli oldu - Resim: 2

Lüks motor yatın NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’a ait olduğu ortaya çıktı.

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Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi belli oldu - Resim: 3

Kaza sırasında teknede bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

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Bodrum'da kayalıklara çarpan lüks yatın sahibi belli oldu - Resim: 4

Kimsenin yara almadığı kaza sırasında Erden Timur’un teknede olmadığı öğrenildi.

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