Bolivya’da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp

Bolivya’nın Santa Cruz bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişiden haber alınamıyor.

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 20 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi kayboldu.

Bolivya’nın doğusundaki Santa Cruz bölgesinde cumartesi günü başlayan yoğun yağışlar nedeniyle Pirai Nehri taştı.

Nehrin taşması sonucu El Torno başta olmak üzere çevredeki kasabalarda geniş çaplı sel meydana geldi.

ivil Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Troche, yaptığı açıklamada sel felaketinde 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Troche, helikopterlerle en az 300 kişinin kurtarıldığını, Pirai Nehri çevresinde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 100 ailenin tahliye edildiğini söyledi.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava koşullarının iyileşmesi ve su seviyelerinin düşmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarının hız kazanmasını bekliyor.

