Bu çiçeği koparmanın cezası dudak uçuklatıyor
Bolu'nun gözde doğal alanları Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı, havaların ısınmasıyla açan nilüfer çiçekleriyle kartpostallık görüntülere sahne oldu. Göl yüzeyini renklendiren ve koruma altında bulunan nilüferlere zarar verenlere ise ağır ceza uygulanıyor.
Bolu'nun önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı’nda nilüfer çiçekleri göl yüzeyini renklendirdi.
Havaların ısınmasıyla birlikte açan nilüferler, bölgede kartpostallık manzaralar oluştururken, koruma altındaki çiçeklere zarar verilmesine karşı yüksek para cezası uygulanıyor.
Göl yüzeyinde açan rengarenk nilüfer çiçekleri, ziyaretçilerin ilgisini çekerken, yetkililer doğanın korunması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Koruma altında bulunan nilüfer çiçeklerini koparanlara 699 bin 197 TL idari para cezası kesiliyor.