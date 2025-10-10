Bu hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var? 11-12 Ekim sınavları...

ÖSYM genellikle her hafta sonu sınav uyguluyor. Adaylar kaderlerini belirleyecek olan sınavlarda ter döküyor. Sınavın kaçırılması demek tüm emeklerin ziyan olması anlamına geliyor. Bu sebeple önlem almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar var" oluyor.