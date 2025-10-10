Bu hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var? 11-12 Ekim sınavları...
Öğrenciler, memur adayları her hafta sonu hangi sınavların olduğunu merak ediyor. Kimileri takvimi merak ederken kimileri de girecekleri sınavları kaçırmamak adına sorgulama yapıyor. Bugün cuma günü olması vesilesiyle "Bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar var" sorusu tırmanışta...
ÖSYM genellikle her hafta sonu sınav uyguluyor. Adaylar kaderlerini belirleyecek olan sınavlarda ter döküyor. Sınavın kaçırılması demek tüm emeklerin ziyan olması anlamına geliyor. Bu sebeple önlem almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar var" oluyor.
Hafta sonu sınav var mı?
Bu hafta sonu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yine 4 sınav gerçekleştirecek.
11 Ekim 2025 tarihinde 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ve 2025 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) uygulanacak.
12 Ekim 2025 tarihinde 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem), 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) gerçekleşecek.