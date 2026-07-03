Bu saate dikkat! BİLSEM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?
BİLSEM sonuçları bugün açıklanıyor. Hem öğrenciler hem de veliler Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesini sık sık kontrol ediyor. Bugün yoğun şekilde "BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için heyecan dorukta... MEB'in takvimine göre sonuçlar bugün açıklanıyor. Saat konusunda bilgilendirme yapılmadığı için binlerce kişi "BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından saat belirtilmezken geçen yıl sonuçlar saat 16.00'da duyurulmuştu Bu yıl gözler yine saat 16.00-17.00 aralığında olacak.
6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları alınacak.
27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında ise kayıt işlemleri yapılacak.