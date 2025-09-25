Bu saate dikkat! YKS ek tercih başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak?
YKS ek tercih başvuruları bugün başlıyor. ÖSYM çarşamba günü yaptığı açıklama ile tarihleri adaylarla paylaştı. Şimdi on binlerce kişi işlemlerin başlamasını bekliyor. Saat verilmemesi nedeniyle herkes "YKS ek tercih başvuruları saat kaçta başlayacak" diye soruyor.
YKS ilk tercihleri sonrası 53 bin 538 aday herhangi bir programa yerleşememişti. Şimdi bu adaylar için ikinci bir şans doğdu. ÖSYM 24 Eylül Çarşamba günü yaptığı açıklama ile YKS ek tercihlerinin 25 Eylül'de başlayıp 30 Eylül'de son bulacağını belirtti. Kurum saate ilişkin bir duyuru yapmadı. Bu sebeple şimdi üniversite adayları bilgi alabilmek için "YKS ek tercih başvuruları saat kaçta başlayacak" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM'den YKS ek tercih başvuru saatine yönelik bir zaman belirtmedi. Geçen yıl başvurular 14.30'da başlamıştı. Bu yıl da gözler bu saatte olacak.
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.
2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu (Ön Bilgi)
YKS ek tercih ücreti ne kadar?
YKS ek tercih ücreti 130 TL olarak belirlenirken yapılan açıklamada ücretin en geç 1 Ekim 2025 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabileceği belirtildi.