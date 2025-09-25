YKS ilk tercihleri sonrası 53 bin 538 aday herhangi bir programa yerleşememişti. Şimdi bu adaylar için ikinci bir şans doğdu. ÖSYM 24 Eylül Çarşamba günü yaptığı açıklama ile YKS ek tercihlerinin 25 Eylül'de başlayıp 30 Eylül'de son bulacağını belirtti. Kurum saate ilişkin bir duyuru yapmadı. Bu sebeple şimdi üniversite adayları bilgi alabilmek için "YKS ek tercih başvuruları saat kaçta başlayacak" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.