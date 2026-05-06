Bu sene okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili tarihi...
Eylül ayında başlayan yeni eğitim-öğretim sezonunun artık sonlarına yaklaşıyoruz. Gelecek sene okullarda yeni bir dönem başlayacak. Milyonların önceliğinde ise yaz tatili var. Bir yandan öğrenciler bir yandan veliler "Okullar ne zaman kapanıyor" sorusuna yanıt arıyor.
2025-2026 eğitim-öğretim yılı haziran ayında sona erecek. 3 aylık tatil süreci için öğrenciler can atıyor. Her geçen gün "Okullar ne zaman kapanıyor" sorusu hızlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yaz tatili için verdiği tarih şöyle...
Okullar ne zaman kapanıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimi daha önce belirlemişti. Buna göre yaz tatili 26 Haziran'da başlayacak. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına 52 gün kaldı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının takvimini ise henüz paylaşmadı.