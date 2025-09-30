Bu tarihlere dikkat! Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 30 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla yeni bir duyuru yayımlamadı. 2024 yılı başvuru işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da benzer bir süreç gerçekleşirse 2025 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci haftası başlaması beklenir. Öte yandan yeni burs ve kredi ücretleri de henüz açıklanmış değil.