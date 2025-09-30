Bu tarihlere dikkat! Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Yüz binlerce üniversite öğrencisinin gündeminin ilk sırasından KYK burs ve kredi başvuruları yer alıyor. Konu her gün yoğun şekilde araştırılıyor. Öğrenciler için öğrenim hayatları boyunca güzel bir imkan sağlayan burs ve kredilerin tarihleri kaçırılmak istenmiyor. Bu sebeple de sıklaşan soru " KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.
KYK burs ve kredileri için artık son düzlüğe girildi. Başvurular her an başlayabilir. Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sitesi ve sosyal medya hesapları sıkça incelenirken dillerden düşmeyen soru ise "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...
GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 30 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla yeni bir duyuru yayımlamadı. 2024 yılı başvuru işlemleri 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da benzer bir süreç gerçekleşirse 2025 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayının ikinci haftası başlaması beklenir. Öte yandan yeni burs ve kredi ücretleri de henüz açıklanmış değil.
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl duyurulan tarihlerde yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, PTT şubelerinden şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Başvuru aşamasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna dair bilgiler istenir; bu veriler kamu kurumlarından alınan kayıtlarla karşılaştırılarak doğrulanır.
Değerlendirme sonucunda bütçe imkanları ölçüsünde belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi sağlanır.