Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı başvuru tarihi duyuruldu mu?
Bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı büyük merak konusu... En son 2023'te alım yapılmış 2024'te ise ilan yayımlanmamıştı. 2025 yılının artık sonlarındayız ve bekçi alımı için yüz binler bekleyişte... Sıkça gelen sorulardan biri de "Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı" şeklinde...
Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için gözler İçişleri Bakanlığında... Yüz binler her gün yeni gelişme olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu alanda ilerlemek isteyenlerin sıkça sorduğu soru ise "Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı" oluyor.
2025'te bekçi alımı yapılacak mı?
İçişleri Bakanlığından 2025 yılı için bekçi alımı yapılacağına dair bir duyuru gelmedi. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Bekçi alımı şartları...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise mezunu olmak,
En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,
En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,
Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,
Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,
Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.