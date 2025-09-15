Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı başvuru tarihi duyuruldu mu?

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için gözler İçişleri Bakanlığında... Yüz binler her gün yeni gelişme olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu alanda ilerlemek isteyenlerin sıkça sorduğu soru ise "Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı" oluyor.