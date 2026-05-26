Bu yıl İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor? İstanbul bayram namazı vakti...
"Bayram namazı saati" bugün en çok araştırılan konu durumunda... Müminler namazı kesinlikle kaçırmak istemezken sorgulama hızlanmış durumda... En çok arama ise İstanbul'dan yapılıyor. Mega kentte yaşayanlar bir aksilik yaşamamak adına "İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak" diye soruyor.
İstanbullularda bir yandan telaş bir yandan heyecan hakim... Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdüren vatandaşların gündeminde şu sıra bayram namazı vakti var. Sabahtan bu yana "İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna cevap aranıyor. İşte Diyanet'in belirlediği o saat...
İstanbul bayram namazı vakti 2026
Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü kılınacak. Diyanet'in İstanbullular için geçtiği bayram namazı saati ise 06.12.
İstanbul’un en ünlü ve tarihi camileri
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
İlk olarak kilise olarak inşa edilen yapı, fetihten sonra camiye çevrildi ve İstanbul’un en simgesel eserlerinden biri haline geldi.
Sultanahmet Camii
Mavi çinileri nedeniyle dünyada “Blue Mosque” olarak tanınır. Osmanlı klasik mimarisinin başyapıtlarındandır.
Süleymaniye Camii
Mimar Sinan tarafından yapılan eser, Osmanlı mimarisinin zirvelerinden kabul edilir.
Fatih Camii
Fatih Sultan Mehmed adına yaptırılan cami, İstanbul’un en önemli dini merkezlerinden biridir.
Eyüp Sultan Camii
Osmanlı döneminde tahta çıkan padişahların kılıç kuşanma törenleri burada yapılırdı.
Yeni Cami
Eminönü’nde bulunan yapı, deniz siluetinin en dikkat çekici eserleri arasında yer alır.
Ortaköy Camii
Boğaz kıyısındaki konumuyla İstanbul’un en çok fotoğraflanan camilerinden biridir.
Şehzade Camii
Mimar Sinan’ın “çıraklık eserim” dediği önemli yapılardan biridir.
Rüstem Paşa Camii
İznik çinileriyle ünlü olan cami, küçük ama çok etkileyici bir mimariye sahiptir.
Mihrimah Sultan Camii
Hem Üsküdar hem Edirnekapı’daki yapılarıyla Osmanlı mimarisinin zarif örnekleri arasında gösterilir.