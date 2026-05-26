Bu yıl İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor? İstanbul bayram namazı vakti...

İstanbul’un en ünlü ve tarihi camileri

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

İlk olarak kilise olarak inşa edilen yapı, fetihten sonra camiye çevrildi ve İstanbul’un en simgesel eserlerinden biri haline geldi.

Sultanahmet Camii

Mavi çinileri nedeniyle dünyada “Blue Mosque” olarak tanınır. Osmanlı klasik mimarisinin başyapıtlarındandır.

Süleymaniye Camii

Mimar Sinan tarafından yapılan eser, Osmanlı mimarisinin zirvelerinden kabul edilir.

Fatih Camii

Fatih Sultan Mehmed adına yaptırılan cami, İstanbul’un en önemli dini merkezlerinden biridir.

Eyüp Sultan Camii

Osmanlı döneminde tahta çıkan padişahların kılıç kuşanma törenleri burada yapılırdı.

Yeni Cami

Eminönü’nde bulunan yapı, deniz siluetinin en dikkat çekici eserleri arasında yer alır.

Ortaköy Camii

Boğaz kıyısındaki konumuyla İstanbul’un en çok fotoğraflanan camilerinden biridir.

Şehzade Camii

Mimar Sinan’ın “çıraklık eserim” dediği önemli yapılardan biridir.

Rüstem Paşa Camii

İznik çinileriyle ünlü olan cami, küçük ama çok etkileyici bir mimariye sahiptir.

Mihrimah Sultan Camii

Hem Üsküdar hem Edirnekapı’daki yapılarıyla Osmanlı mimarisinin zarif örnekleri arasında gösterilir.