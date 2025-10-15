Bugün Hurda Teşvik Yasası'nda gelişme var mı? Hurda Teşvik Yasası Meclis'e ne zaman gelecek?

Bu hafta TBMM gündemi

Trafik cezaları artırılacak

Genel Kurul’da, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklif ele alınacak. Düzenlemeye göre plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç 30 gün trafikten men edilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücülere her ihlal için 30 ila 90 gün arasında ehliyet geri alma cezası verilecek. Geçiş üstünlüğü tanımayanlara 15 bin, ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlere 46 bin lira ceza uygulanacak.

Seyir halindeyken cep telefonu kullananlara 5 bin lira ceza kesilecek. Gürültü çıkaran araçlara 16 bin lira, trafikte saldırı amaçlı davranışlarda bulunanlara ise 180 bin lira ceza uygulanacak. Yarış yapan sürücülerin ehliyeti 2 yıl süreyle geri alınacak.

Milli parklar için yeni düzenleme

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Milli Parklar Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine başlayacak. Teklifle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne döner sermayeli işletme kurma yetkisi verilecek.

Korunan alanlarda suçların takibinde av ve doğa koruma memurları da görev alabilecek. Ekosisteme zarar verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ücret ödemeden milli parklara girenler, giriş ücretinin 14 katı kadar ceza ödeyecek.

Turizm ve vakıflarla ilgili teklif komisyona geliyor

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ise Vakıflar Kanunu ve turizmle ilgili düzenlemeleri içeren teklifi görüşecek. Deprem bölgesindeki seyahat acentelerinin aidat borçları silinecek, marinalar ve gemilerde kalanların kimlik bilgileri kayıt altına alınacak.

Belgesiz konaklama işletmelerine verilen ilanlar için 25 bin lira ceza uygulanacak. Çanakkale’deki deniz savaşları batıkları Gelibolu Tarihi Alanı’na dahil edilecek. Vakıflara ait taşınmazların kira süresi 5 yıla çıkarılacak.

Komisyon sunumları ve grup toplantıları

Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda öğrencilerle ilgili ayrımcılığın önlenmesine yönelik çalışmaları anlatacak. Dışişleri Bakanlığı ise Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nda Türkiye-AB ilişkileri hakkında sunum yapacak.