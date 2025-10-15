Bugün Hurda Teşvik Yasası'nda gelişme var mı? Hurda Teşvik Yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Yüz binler Hurda Teşvik Yasası için sabırsızlıkla bekliyor. Hurda aracı olanların yararlanacağı bu fırsat için heyecan gitgide artarken aramalar da her gün hızlanıyor. Meclis'in gündemi merak edilirken sıkça gelen soru "Hurda Teşvik Yasası Meclis'e ne zaman gelecek" oluyor.
Hurda Teşvik Yasası ile ilgili beklentiler giderek artıyor. Araçlarını yenilemek isteyen vatandaşlar, yeni teşvik düzenlemesinin Meclis’e gelip gelmediğini merak ediyor. Son gelişmelerden haberdar olmak isteyenlerin başvurduğu soru "Hurda Teşvik Yasası Meclis'e ne zaman gelecek" şeklinde...
Bugün Hurda Teşvik Yasası'nde gelişme var mı?
Hurda araç yasasının bir an evvel çıkması istenirken bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.
Bu hafta TBMM gündemi
Trafik cezaları artırılacak
Genel Kurul’da, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklif ele alınacak. Düzenlemeye göre plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç 30 gün trafikten men edilecek.
Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücülere her ihlal için 30 ila 90 gün arasında ehliyet geri alma cezası verilecek. Geçiş üstünlüğü tanımayanlara 15 bin, ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlere 46 bin lira ceza uygulanacak.
Seyir halindeyken cep telefonu kullananlara 5 bin lira ceza kesilecek. Gürültü çıkaran araçlara 16 bin lira, trafikte saldırı amaçlı davranışlarda bulunanlara ise 180 bin lira ceza uygulanacak. Yarış yapan sürücülerin ehliyeti 2 yıl süreyle geri alınacak.
Milli parklar için yeni düzenleme
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Milli Parklar Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine başlayacak. Teklifle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne döner sermayeli işletme kurma yetkisi verilecek.
Korunan alanlarda suçların takibinde av ve doğa koruma memurları da görev alabilecek. Ekosisteme zarar verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ücret ödemeden milli parklara girenler, giriş ücretinin 14 katı kadar ceza ödeyecek.
Turizm ve vakıflarla ilgili teklif komisyona geliyor
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ise Vakıflar Kanunu ve turizmle ilgili düzenlemeleri içeren teklifi görüşecek. Deprem bölgesindeki seyahat acentelerinin aidat borçları silinecek, marinalar ve gemilerde kalanların kimlik bilgileri kayıt altına alınacak.
Belgesiz konaklama işletmelerine verilen ilanlar için 25 bin lira ceza uygulanacak. Çanakkale’deki deniz savaşları batıkları Gelibolu Tarihi Alanı’na dahil edilecek. Vakıflara ait taşınmazların kira süresi 5 yıla çıkarılacak.
Komisyon sunumları ve grup toplantıları
Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda öğrencilerle ilgili ayrımcılığın önlenmesine yönelik çalışmaları anlatacak. Dışişleri Bakanlığı ise Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nda Türkiye-AB ilişkileri hakkında sunum yapacak.