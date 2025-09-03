Bugün kandil mi? Mevlid Kandili bugün mü yarın mı? Ne zaman?
Mevlid Kandili'nin tarihi konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar araştırmaya koyuldu. Yılın son kandilini kaçırmak istemeyen Müslümanlar konu hakkında bilgi sahibi olmak için "Mevlid Kandili ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...
Kandiller, İslam alemi için büyük bir önem arz ediyor. Bu hayırlı gecelerde Allah'tan af dileyip ibadetler ediliyor. Müslümanlar yılın son kandili olan Mevlid Kandili tarihini öğrenmeye çalışırken sıkça gelen soru ise "Mevlid Kandili ne zaman" oluyor.
Mevlid Kandili ne zaman?
Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.