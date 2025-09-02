Bugün kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman?
İslam alemi için birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren, manevi bağları güçlendiren Mevlid Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olan bu hayırlı geceyi Müslümanlar ibadetle geçirecek. Müminler tam tarihi öğrenmek adına "Mevlid Kandili ne zaman" diye soruyor.
İslam dünyasında büyük öneme sahip kandillerden biri olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğumunu anmak için kutlanıyor. İslam alemi bu hayırlı geceyi kaçırmak istemezken "Mevlid Kandili ne zaman" sorusuna ağırlık veriyor.
Mevlid Kandili ne zaman?
Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.