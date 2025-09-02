Bugün kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman?

İslam dünyasında büyük öneme sahip kandillerden biri olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğumunu anmak için kutlanıyor. İslam alemi bu hayırlı geceyi kaçırmak istemezken "Mevlid Kandili ne zaman" sorusuna ağırlık veriyor. 1 | 3

Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. 2 | 3