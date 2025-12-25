Bugün kandil mi? Regaib Kandili bugün mü, ne zaman?
İple çekilen Regaib Kandili geldi. Bu mübarek geceyi Müslüman vatandaşlar ibadetlerle geçirecek. Bazı müminler ise bugün oruç tutarken iftar vakti heyecanla beklenecek. Kandil günü gelirken bazı vatandaşlar tarih konusunda tereddüt yaşayıp "Bugün kandil mi" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.
Bugün İslam alemi için en özel gecelerden biri... Üç ayların müjdeleyicisi, tövbe ve dua gecesi Regaib Kandili nihayet geldi. Allah’a yakınlaşmak için güzel bir vesile olan Regaib Kandili'nin tarihi hakkında kafa karışıklığı yaşayanlar "Bugün kandil mi" sorusunu peş peşe iletiyor.
Regaib Kandili ne zaman?
Üç ayların başlangıcını simgeleyen bu özel gece, Receb ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan vakitte idrak ediliyor. Bu vesile ile Regiab Kandili bugün idrak edilecek.
Regiab Kandili önemi
Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Reğaib kandili, Yüce Allah'ın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibâdetlerine karşılık çok ecir verdiği bir rağbet gecesidir.
Bu gece, üç aylık mübarek ahiret pazarının ilk sergisidir.
Bir arınma ve aklanma, nurlanıp paklanma fırsatıdır.
Kurumuş çatlamış topraklar için su neyi ifade ediyorsa, Mevlâ’ya âşık gönüller için de bu gece odur.
Salih amelden mahrum olanların kurumuş kalpleri için de bu gece odur.
Reğaib kandili; Recep ayındaki Mi'rac; Şaban ayındaki Berat kandillerini, Ramazan ayını, Ramazan ayı içerisindeki Kadir gecesini, Ramazan ve Kurban bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir.