Bugün kandil mi? Regaib Kandili bugün mü, ne zaman?

Regiab Kandili önemi

Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Reğaib kandili, Yüce Allah'ın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibâdetlerine karşılık çok ecir verdiği bir rağbet gecesidir.

Bu gece, üç aylık mübarek ahiret pazarının ilk sergisidir.

Bir arınma ve aklanma, nurlanıp paklanma fırsatıdır.

Kurumuş çatlamış topraklar için su neyi ifade ediyorsa, Mevlâ’ya âşık gönüller için de bu gece odur.

Salih amelden mahrum olanların kurumuş kalpleri için de bu gece odur.

Reğaib kandili; Recep ayındaki Mi'rac; Şaban ayındaki Berat kandillerini, Ramazan ayını, Ramazan ayı içerisindeki Kadir gecesini, Ramazan ve Kurban bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir.