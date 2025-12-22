Bugün kandil mi, Regaib Kandili ne zaman?
Üç aylara girdik ve ilk kandil tarihi merak ediliyor. Rahmet, bağış ve yardımların dağıtıldığına inanılan bu özel gece iple çekiliyor. Vatandaşlar tarihleri netleştirmek isterken "Regaib Kandili ne zaman" sorusunu tekrar tekrar iletiyor.
İslam alemi üç ayları karşıladı sırada Regaib Kandili var. Müslümanlar için ayrı bir değer taşıyan bu mübarek gece için İslam alemi sabırsızlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurmuş olduğu tarihi henüz bilmeyenler "Regaib Kandili ne zaman" sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor.
Regaib Kandili ne zaman?
Diyanet’in 2025–2026 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Regaib Kandili, 25 Aralık 2025 tarihinde eda edilecek. Üç ayların başlangıcını simgeleyen bu özel gece, Receb ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan vakitte idrak edilecek.
Üç aylar takvimi
21 Aralık 2025 – Üç ayların başlangıcı
25 Aralık 2025 – Regaip Kandili
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı