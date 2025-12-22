Bugün kandil mi, Regaib Kandili ne zaman?

İslam alemi üç ayları karşıladı sırada Regaib Kandili var. Müslümanlar için ayrı bir değer taşıyan bu mübarek gece için İslam alemi sabırsızlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurmuş olduğu tarihi henüz bilmeyenler "Regaib Kandili ne zaman" sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor.