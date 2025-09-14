Bugün ne sınavı var? 14 Eylül Pazar hangi sınav var?
Bugün yine yüz binler sokağa döküldü ve sınava yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor. Pazar günü olağan dışı kalabalığı gören vatandaşlar merak edip "Bugün ne sınavı var" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
Ülkemizde her hafta sonu genellikle sınav yapılırken bugün yine ÖSYM'nin düzenlediği sınav için adaylar koşuşturma halinde... Hem yollarda hem de sınavın yapıldığı binalarda yoğunluğu gören vatandaşlar sıkça "Bugün ne sınavı var" diye soruyor.
1 2
Bugün ne sınavı var?
Bugün ÖSYM'nin gerçekleştirdiği KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) yapılıyor. Sınav saat 10.15'te başlıyor.
2 2