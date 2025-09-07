Bugün ne sınavı var? 7 Eylül pazar hangi sınav var?
Bugün yine memur adayı yollara döküldü. Sınavın yapılacağı binalara ulaşmak isteyen yüz binlerce kişi pazar günü kalabalık oluşturuyor. Vatandaşlar da hem okul önlerinde hem de yollardaki kalabalık nedeniyle merak içerisinde "Bugün ne sınavı var" sorusunu yöneltiyor.
Ülkemizde genellikle her hafta sonu sınav gerçekleşiyor. Sınava girecek adaylar ise sabah saatlerinden itibaren bir koşuşturma içerisinde oluyor. Adaylar heyecan içerisinde sınav yetişmek isterken vatandaşlar da sınav ile ilgili bilgi alabilmek için "Bugün ne sınavı var", "7 Eylül pazar hangi sınav var" diye soruyor.
Bugün hangi sınav var?
Bugün ÖSYM'nin gerçekleştireceği Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı yapılacak.
2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.