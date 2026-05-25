Bugün okullar tatil mi? 25 Mayıs Pazartesi okul var mı?
Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Kamu personelleri pazartesi tam, salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu durum bazı vatandaşlarda kafa karışıklığına yol açarken bugün okul olup olmadığı sorgulanıyor. Öğrenciler ve veliler de konu hakkında bilgi alabilmek için "Bugün okullar tatil mi" sorusunu yöneltiyor.
Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta kutlanacak. Milyonlar bayram heyecanını bir an evvel yaşamak isterken pazartesi ve salı günü tatil yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Bugün en çok yöneltilen sorulardan biri de "Okullar tatil mi" şeklinde...
Evet, 25 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak. Öğrenciler 9 gün boyunca tatilin keyfini çıkaracak. Ders zilinin tekrar çalacağı tarih ise 1 Haziran Pazartesi...
Kurban Bayramı tatilinin ardından öğrenciler 20 gün daha ders görüp 26 Haziran'da yaz tatiline çıkacaklar.