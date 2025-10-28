Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Metrobüs, metro, otobüs, İETT, vapur, tramvay, Marmaray bedava mı?

Ülkemizin en büyük milli bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün kutlanıyor. Yurdun dört bir yanında bayram şerefine etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşlar meydanlarda Türk bayrakları ile kutlama yapacak. Bayram heyecanı artarken resmi tatilde toplu ulaşımın durumu merak ediliyor. "Metrobüs, metro, otobüs, İETT, vapur, tramvay ücretsiz mi" soruları sıklaşıyor.