Bugün toplu ulaşım (taşıma) ücretsiz mi? Metro, metrobüs, vapur, tramvay, Marmaray ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin işgale boyun eğmeyeceğini ve özgürlüğü için tüm gücüyle mücadele edeceğini gösteren en önemli tarihi zaferlerden biri... Bugün bayram vesilesiyle yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlenecek ve Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha minnetle yad edilecek. Bugün resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma durumunu merak ederek "Bugün toplu ulaşım (taşıma) ücretsiz mi" sorusuna yanıt arıyor.

