Bugün toplu ulaşım (taşıma) ücretsiz mi? Metro, metrobüs, vapur, tramvay, Marmaray ücretsiz mi?
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı... Tarihi değiştiren ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şanlı bayramı ülkemizde resmi tatil... Bayram cumartesi gününe denk gelirken toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Bugün en çok iletilen soruların başında "Bugün toplu ulaşım (taşıma) ücretsiz mi" geliyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin işgale boyun eğmeyeceğini ve özgürlüğü için tüm gücüyle mücadele edeceğini gösteren en önemli tarihi zaferlerden biri... Bugün bayram vesilesiyle yurdun dört bir yanında etkinlikler düzenlenecek ve Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha minnetle yad edilecek. Bugün resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma durumunu merak ederek "Bugün toplu ulaşım (taşıma) ücretsiz mi" sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz mi?
İstanbul'da otobüs, metro metrobüs, tramvay, vapur, Marmaray bedava olacak. İBB de yaptığı açıklamada yarın ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
Ankara ve İzmir'de de toplu taşıma ücretsiz olacak.