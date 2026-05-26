Bursa bayram namazı saati: 2026 Bursa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Namaz vakti...

Bursa'da yaşayan halk Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Yeşil Bursalılar bayram öncesi yoğun şekilde bayram namazı saatini araştırıyor. Uludağ’ın eteklerindeki şehirde ikamet eden vatandaşlar sıkça "Bursa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak" sorusunu yöneltiyor.
İşte "Bursa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak" sorusunun yanıtı...
Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesine göre Bursa'da 2026 Kurban Bayramı namazı saat 06.13'te kılınacak.
Bursa’nın en tarihi camileri
Ulu Cami
1399 yılında tamamlanan yapı, 20 kubbeli mimarisi ve büyük hat levhalarıyla şehrin simgelerinden biridir.
Yeşil Cami
Çelebi Mehmed döneminde yaptırılan cami, çini süslemeleriyle Osmanlı sanatının önemli eserleri arasında yer alır.
Emir Sultan Camii
Manevi atmosferiyle öne çıkan yapı, Emir Sultan Külliyesi’nin merkezindedir.
Muradiye Camii
II. Murad tarafından yaptırılan cami, Muradiye Külliyesi içinde bulunur.
Yıldırım Bayezid Camii
Osmanlı’nın erken dönem külliye anlayışının önemli örneklerinden biridir.
Orhan Gazi Camii
Bursa’nın fetih sonrası inşa edilen ilk büyük Osmanlı camileri arasında gösterilir.
Hüdavendigar Camii
I. Murad döneminden kalan yapı, alt katı medrese üst katı cami olarak planlanmıştır.
İznik Yeşil Cami
Bursa il sınırları içindeki en dikkat çekici erken Osmanlı eserlerinden biridir.
Somuncu Baba Camii ve Külliyesi
Manevi tarihiyle bilinen önemli ziyaret noktalarındandır.
Şehadet Camii
Osmanlı’nın erken dönem mimari özelliklerini taşıyan tarihi yapılardan biridir.