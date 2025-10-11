Bursa’da iki barajda su bitti: Tarım arazileri kuraklığın pençesinde

Kentte onlarca köyün ve binlerce dönüm tarım arazisinin su ihtiyacını karşılayan Kestel’deki Gölbaşı Barajı ile Osmangazi’deki Demirtaş Barajı, kuraklık nedeniyle adeta kurudu. Dronla kaydedilen görüntülerde, iki barajda da suyun büyük oranda çekildiği, zeminde derin çatlaklar oluştuğu ve bazı bölgelerde çekilmenin 300 metreyi bulduğu görüldü.