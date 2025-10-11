Bursa’da iki barajda su bitti: Tarım arazileri kuraklığın pençesinde
Bursa Ovası’nın can damarları olan Gölbaşı ve Demirtaş barajları, kuraklık nedeniyle neredeyse tamamen kurudu. 1938 yılından bu yana tarım arazilerine su sağlayan barajların yüzeyi çatladı, su seviyesi dibe indi. Bölge çiftçileri, “Bu yıl kuraklık çok ciddi boyutlarda. 2025-2026 sezonu için yağmur ve kar duasındayız” dedi.
Kentte onlarca köyün ve binlerce dönüm tarım arazisinin su ihtiyacını karşılayan Kestel’deki Gölbaşı Barajı ile Osmangazi’deki Demirtaş Barajı, kuraklık nedeniyle adeta kurudu. Dronla kaydedilen görüntülerde, iki barajda da suyun büyük oranda çekildiği, zeminde derin çatlaklar oluştuğu ve bazı bölgelerde çekilmenin 300 metreyi bulduğu görüldü.
Gölbaşı Barajı’nda 87 yıllık su kaynağı tükendi
1933 yılında yapımına başlanıp 1938’de tamamlanan Gölbaşı Barajı, uzun yıllar boyunca Bursa Ovası’nın en önemli su kaynağı olarak hizmet verdi. Gövde hacmi 320 bin metreküp olan baraj, 2 bin 100 hektar tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyordu.
Barajdan sulanan bölgelerde coğrafi işaretli deveci ve Santa Maria armudu, Bursa şeftalisi, siyah incir ve Napolyon kirazı gibi yüksek katma değerli ürünler yetiştiriliyordu. Ancak son yıllarda yağışların azalması, Uludağ’dan gelen kar sularının yetersiz kalması sonucu baraj göletinde su neredeyse tamamen çekildi.
Bölge sakinleri, “Yıllardır kuraklık görüyorduk ama bu yıl durum çok daha vahim. Tarım arazilerimiz susuz kalıyor. 2025-2026 sezonu için bol kar ve yağmur duasındayız” sözleriyle endişelerini dile getirdi.
Demirtaş Barajı da aynı kaderi paylaşıyor
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Barajı, yıllardır Demirtaş, Ovakça, İsmetiye ve Karabalçık gibi bölgelerdeki tarım alanlarının sulama kaynağı olarak kullanılıyordu. Ancak son yıllarda etkili olan kuraklık, Demirtaş Barajı’nı da vurdu.
Dron görüntülerinde göletin neredeyse tamamen çekildiği, zemininde derin çatlakların oluştuğu görüldü.
Çiftçiler, su seviyesindeki hızlı düşüşün tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini belirterek yetkililerden acil önlem talep etti.