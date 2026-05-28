Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 İOKBS sonuçları ne zaman ilan edilecek?
Bursluluk sınav sonuçları için nefesler tutuldu. MEB'in belirlemiş olduğu tarih yaklaştı. Erken açıklanma ihtimali göz önünde bulundurulurken "Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı", "2026 İOKBS sonuçları ne zaman ilan edilecek" soruları art arda geliyor.
Yüz binlerce 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri İOKBS sonuçlarını bekliyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencileri desteklemek için gerçekleşen sınavın sonuç tarihi MEB tarafından daha önce açıklanmıştı. Bu tarihi henüz bilmeyenler ya da unutanlar "Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı", "2026 İOKBS sonuçları ne zaman ilan edilecek" sorusuna yanıt arıyor.
Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
Hayır, 2026 İOKBS sonuçları bugün açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzda belirttiği tarih Haziran 2026.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
Bursluluk başlangıcı
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs
verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.