Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuç tarihi nedir?
Maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, her yıl İOKBS'ye girip devlet tarafından verilen burs imkanından yararlanmak istiyor. Öğrenciler son olarak 26 Nisan 2026 tarihinde sınava girdi. Sonuç heyecanı her geçen gün artarken dillerden düşmeyen soru "Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Haziran tarihinde açıklanacak. Bugün itibarıyla sonuçların erişime açılmasına 16 gün kaldı.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
Bursluluk başlangıcı
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs
verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.