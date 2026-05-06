Bursluluk sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? İOKBS sonuç tarihi...

Bursluluk sınavı sonrası değerlendirme süreci devam ediyor. On binlerce öğrenci MEB'in daha önce açıkladığı sonuç tarihini araştırıyor. Günler ilerledikçe "Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğunlaşıyor.
Resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler 26 Nisan'da İOKBS'ye girdiler. Sınavın üzerinden bugün itibarıyla 10 gün geçti. Bazı öğrenciler ve veliler sonuç tarihini henüz bilmiyor. Bu nedenle "Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Haziran tarihinde açıklanacak. Bugün itibarıyla sonuçların erişime açılmasına 25 gün kaldı.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
Bursluluk başlangıcı
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs
verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.