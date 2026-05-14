Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2026 Kurbanlık fiyatları son durum...
Kurban Bayramı'na iki haftadan az süre kaldı. Kurbanlıklar büyükşehirlere geldi ve pazarlıklar yavaş yavaş başladı. Kurban ibadetini yerine getirip yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtım yapacak vatandaşlar kurbanlık fiyatlarına odaklanmış durumda... Peki 2026 Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
İslam dünyasında Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Bayram heyecanı yavaş yavaş kendini hissettiriyor. En önemli konularından biri kurbanlık fiyatları... Vatandaşlar son fiyatları alabilmek için "2026 büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar" sorusunu yöneltiyor.
2026 Kurbanlık fiyatları ne kadar?
Bu yılki kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla %28 ile %33 arasında bir artış görülüyor. Kurbanlık fiyatları hayvanın canlı ağırlığına göre değişiyor.
2026 Büyükbaş hayvan fiyatları:
Tosun ve boğa Fiyatları:
1 ton civarındaki büyük boğalar için adet fiyatı yaklaşık 400.000 TL'dir.
900 kg civarındaki tosunlar için istenen fiyat yaklaşık 300.000 TL civarında.
750 kg ağırlığındaki kurbanlıklar yaklaşık 310.000 TL'den alıcı bulabiliyor.
580-650 kg arasındaki danalar ise kilosuna göre 270.000 TL ile 300.000 TL arasında fiyatlandırılıyor.
Düve Fiyatları: "Aile boyu" olarak nitelendirilen düvelerin fiyatları 120.000 TL'den başlayıp 140.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
2026 küçükbaş fiyatları:
Keçi Fiyatları: Keçiler genel olarak 8.000 TL'den başlayıp 15.000 TL'ye kadar çıkıyor.
Koyun ve Koç Fiyatları:
Koyun fiyatları 9.000 - 9.500 TL bandından başlıyor.
Daha kaliteli veya büyük küçükbaşlar için fiyatlar 11.000 TL ile 18.000 TL arasında değişebiliyor.
Hayvanın kilosuna ve cinsine göre fiyatların 22.000 TL, 25.000 TL ve hatta vasıflı koçlar için 40.000 TL'ye kadar ulaştığı görülüyor.
Kuzu Fiyatları: Kuzularda fiyat aralığı genellikle 16.000 TL ile 20.000 TL arasında seyrediyor.