Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2026 Kurbanlık fiyatları son durum...

2026 küçükbaş fiyatları:

Keçi Fiyatları: Keçiler genel olarak 8.000 TL'den başlayıp 15.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Koyun ve Koç Fiyatları:

Koyun fiyatları 9.000 - 9.500 TL bandından başlıyor.

Daha kaliteli veya büyük küçükbaşlar için fiyatlar 11.000 TL ile 18.000 TL arasında değişebiliyor.

Hayvanın kilosuna ve cinsine göre fiyatların 22.000 TL, 25.000 TL ve hatta vasıflı koçlar için 40.000 TL'ye kadar ulaştığı görülüyor.

Kuzu Fiyatları: Kuzularda fiyat aralığı genellikle 16.000 TL ile 20.000 TL arasında seyrediyor.