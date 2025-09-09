Büyükşehirler hangileri? 30 büyükşehir listesi...

Büyükşehirlerde nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, her türlü emtia alımı satımı ile uğraşanlar, inşaat ile ilgili her türlü işle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türü bakım ve onarım işleri, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğelence ve istirahat yerleri işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunlar için vergi sistemi değişiyor. Mükellefler için basit usulden, gerçek usule geçiliyor. Şimdi binlerce kişi "Büyükşehirler hangileri" sorusunu yöneltiyor.