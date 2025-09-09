Büyükşehirler hangileri? 30 büyükşehir listesi...
Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Büyükşehir Belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçe mükelleflerinin vergi sistemi değişiyor. Bu ilçelerde gerçek usule göre vergi uygulanacak. Şimdi 30 büyükşehrin listesi merak ediliyor ve "Büyükşehirler hangileri" diye soruluyor.
Büyükşehirlerde nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, her türlü emtia alımı satımı ile uğraşanlar, inşaat ile ilgili her türlü işle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türü bakım ve onarım işleri, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğelence ve istirahat yerleri işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunlar için vergi sistemi değişiyor. Mükellefler için basit usulden, gerçek usule geçiliyor. Şimdi binlerce kişi "Büyükşehirler hangileri" sorusunu yöneltiyor.
30 büyükşehir listesi...
Türkiye'de 30 büyükşehir bulunmaktadır.
Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van