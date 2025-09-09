Google Haberler

Büyükşehirler hangileri? 30 büyükşehir listesi...

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Büyükşehir Belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçe mükelleflerinin vergi sistemi değişiyor. Bu ilçelerde gerçek usule göre vergi uygulanacak. Şimdi 30 büyükşehrin listesi merak ediliyor ve "Büyükşehirler hangileri" diye soruluyor.

Büyükşehirlerde nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, her türlü emtia alımı satımı ile uğraşanlar, inşaat ile ilgili her türlü işle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türü bakım ve onarım işleri, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğelence ve istirahat yerleri işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunlar için vergi sistemi değişiyor. Mükellefler için basit usulden, gerçek usule geçiliyor. Şimdi binlerce kişi "Büyükşehirler hangileri" sorusunu yöneltiyor.

30 büyükşehir listesi...

Türkiye'de 30 büyükşehir bulunmaktadır.

Adana

Ankara

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Ordu

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Trabzon

Van

