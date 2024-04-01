Büyükşehirlerde seçim sonuçları belli oldu: 30 büyükşehirde hangi parti, hangi belediyeyi kazandı?
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. AK Parti’nin büyükşehir belediyesi sayısı 15’ten 12’ye, toplam il belediye başkanlığı sayısı ise 39’dan 24’e indi. CHP ise büyükşehir belediyesi sayısını 11’den 14’e, toplam il belediyesi sayısını 21’den 35’e çıkardı. 30 büyükşehir belediyesinde hangi parti hangi belediyeyi kazandı? İşte büyükşehir seçim sonuçları...
İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.
1 | 13
ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.
2 | 13
İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Cemil Tugay kazandı.
3 | 13
BURSA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mustafa Bozbey kazandı.
4 | 13