Çalışan emeklinin maaşı kesilecek mi? Kimlerin maaşı kesilecek?
Dün bazı haber sitelerinde çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceği belirtildi. Haberlerin paylaşılması ile birlikte yüz binlerce çalışan emekli, olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalıştı. Sosyal medyada da konu gündem olurken "Çalışan emeklinin maaşı kesilecek mi" sorusu peş peşe gelmeye başladı.
Çalışan emeklinin maaşı kesilecek mi? Dünden itibaren yüz binlerce emekli bu soruya yanıt arıyor. Yapılan haberler sonrası endişeye düşen emekli çalışanlar konuyu derinlemesine araştırmaya başladı. İşte konuya dair detaylar...
Bugün emekli olup çalışanların durumu değişmiyor; mevcut emeklilerin maaşı kesilmeyecek.
Düzenleme, sadece ekim 2008 sonrası sigorta girişi olanları ilgilendiriyor. Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olan bir çalışan:
7 bin 200 prim gününü dolduracak,
60 yaşında emekliliğe hak kazanacak,
Emeklilik dilekçesi verdiği anda çalışamayacak,
Çalışmaya devam ederse emekli aylığı bağlanmayacak,
Aylığı bağlandıktan sonra da sosyal guvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek çalışma hakkı olmayacak.
Yani bu kişiler, emeklilik dilekçesi verdiklerinde ya işten ayrılacak ya da çalışmaya devam edeceklerse emekli aylığı almayacaklar.