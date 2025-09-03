Çaydan gıda boyası çıktı! Vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak gıdalara yenileri eklendi

Ürünlerinde beyan ettiklerinden farklı maddeler kullanan ve halk sağlığını riske atan markalar ile ürünler kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu kapsamda taklit-tağşiş ve sağlığa zararlı gıdalar listesini yenilendi.

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine 22 yeni ürün eklenirken; Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine de 6 ürün dahil edildi.