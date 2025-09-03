Çaydan gıda boyası çıktı! Vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak gıdalara yenileri eklendi
Ürünlerinde açıkladıklarından farklı maddeler kullanan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren marka ile ürünler açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelledi. Bir markanın siyah çayında gıda boyası tespit edilirken; enerji içeceğinden de ilaç etken maddesi çıktı.
Ürünlerinde beyan ettiklerinden farklı maddeler kullanan ve halk sağlığını riske atan markalar ile ürünler kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu kapsamda taklit-tağşiş ve sağlığa zararlı gıdalar listesini yenilendi.
Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine 22 yeni ürün eklenirken; Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine de 6 ürün dahil edildi.
2 Eylül'de yayımlanan listede yer alan kuzu kıyma, pide iç harcında kanatlı eti tespit edildi. Bir markanın sucuğunda da sakatata rastlandı.
Ayrıca, altın filiz marka çayda gıda boyası tespit edildi.
Enerji içeceğinden de ilaç etken maddesi çıktı. İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine eklenen yeni ürünler...
Zeytinyağı markaları
Bazı marka zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi:
- Coşkar Yağ Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi –
- Arden Ayvalık Soğuk Sıkım Taş Baskı Natürel
- Sızma Zeytinyağı – Büyükçekmece / İstanbul
- Başkanıoğlu Zeytin Zeytinyağı Gıda Sanayi ve Başkanıoğlu Natürel Sızma Zeytinyağı Taş Baskı Soğuk Sıkım (5 Litre) – İncirliova / Aydın
- Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Saklıvadi Sızma Zeytinyağı (5 Litre) – Efeler / Aydın
- Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) – Efeler / Aydın
- Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Ayvalık Natürel Sızma Taş Baskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı (5 Litre) – Köşk / Aydın
- Süleyman Seyhan – Efe Organik Natürel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) – Efeler / Aydın
Kıymada kanatlı eti tespit edildi
- Hakan Kasabı-Kemal Güneş – Kuzu Kıyma (Çiğ) – Yenişehir / Mersin
- Pidemen Hakan Usta-Kader Aydın – Pide İç Harcı (Çiğ, Dökme) – Kestel / Bursa
- Cosmos Et ve Mamulleri Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Göztepe Kasabı-
- Göztepe Sucuk Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk – Torbalı / İzmir
- Altın Filiz Gıda-Engin Alkan – Yeni Altın Filiz Gold Siyah Çay – Esenler / İstanbul
- Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi – Arba Tatlı Biber Öğütülmüş – Avcılar / İstanbul
- Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi – Arifoğlu Tatlı Biber (Öğütülmüş) – Avcılar / İstanbul
- Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi – Arifoğlu Pul Biber (Acı Kırmızı) – Avcılar / İstanbul
Balda taklit veya tağşiş tespiti
- Baldağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Karahan Erzincanlı Süzme Çiçek Balı – Akyurt / Ankara
- Baldağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Küçük Çiftlik Süzme Çiçek Balı – Akyurt / Ankara
- Elif Naz Gıda İnşaat Tarım Hayvancılık Nakliyat Sanayi ve Limited Şirketi – Mertbey Birdamla Tereyağı (1900 gr) – Yeşilyurt / Malatya
- Yeşiloğan Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Özkuzeyoğlu Kuymaıklık Tam Yağlı Taze Ayçiçekdirği Çeşnili Eritme Peyniri – Çarşamba / Samsun
- Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi – Zamanti Süzme Akasya Çiçek Balı – Melikgazi / Kayseri
- Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi – Hirabal Süzme Çiçek Balı – Melikgazi / Kayseri
Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar
- Okkas Gıda Kozmetik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Dibl ong Ginseng Macun – Kağıthane / İstanbul
- Danacı Koç Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Harmanlı Tatlı Toz Biber – Yenimahalle / Ankara
- Pelmir Gıda Kozmetik İnşaat Turizm Tekstil Temizlik Bilgisayar İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti – FX Lady Man Slim Plus Powder Tea Cold Drink – Yenimahalle / Ankara
- Okkas Gıda Kozmetik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Vigro Ginseng Drink (Ginsengli Tutti Frutti Aromalı Gazlı İçecek) – Kağıthane / İstanbul
- Okkas Gıda Kozmetik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi – The Brouzzer Energy Drink (Karışık Meyve Aromalı Gazlı İçecek) – Kağıthane / İstanbul
- Okkas Gıda Kozmetik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Vigro For Men Ginseng Drink – Kağıthane / İstanbul